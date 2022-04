Met extra subsidies wil Dilbeek het tekort aan plaatsen in kinderopvang wegwerken

Via cijfers van Kind en Gezin kwamen we te weten dat op 100 honderd kinderen tussen 0 en 3 jaar er slechts 35 een plekje vinden in een Dilbeekse kinderopvang. Dat wil dus ook zeggen dat 65% het in een andere gemeente moet zoeken of bij grootouders terecht kan. Het Vlaams gemiddelde bedraagt 45% en in de rest van het Pajottenland wordt dat cijfers zo goed als gehaald. Dilbeek bengelt helemaal onderaan de lijst qua opvangplaatsen. Binnenkort zal het leegstaand gebouw op de Keperenbergsite vanaf mei wel al zo’n 20 nieuwe opvangplaatsen bieden voor kinderen tussen 0 en 3 jaar.

Er zijn in Dilbeek weinig starters en heel wat bestaande initiatieven geven aan dat het financieel soms moeilijk haalbaar is. Maar met het nieuwe reglement kunnen starters rekenen op een eenmalig duwtje in de rug van 1.000 euro per opvangplaats. Bestaande initiatieven worden ondersteund met een jaarlijkse werkingssubsidie. “Zo willen we tonen dat we de maatschappelijke rol van de organisatoren van kinderopvang erkennen en waarderen”, benadrukt schepen van Welzijn Walter Zelderloo (Open VLD). “We investeren zo bovendien mee in de kwaliteit van de opvang.”