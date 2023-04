Met Berre heeft Vijverfestival eerste headliner voor 18de editie te pakken: “Heel bijzonder om in mijn eigen gemeente te spelen”

INTERVIEW. Ludo Persoons (55) is de nieuwe burgemees­ter van Galmaarden: “Tussen de mensen staan, dat is mijn waarde”

Vanaf vandaag is Ludo Persoons de nieuwe burgemeester van Galmaarden. En zo ook waarschijnlijk de laatste, althans, als de fusieplannen met Gooik en Herne uiteindelijk doorgaan. Samen met ons blikt hij vooruit naar de toekomst. Zo komen we meer te weten over zijn visie, ambities en uitdagingen als nieuwe burgemeester. “Computers en gsm’s zijn belangrijk voor onze samenleving, maar eens een gezicht zien, een korte babbel of je mening zeggen: dat moet kunnen.”