Max Yarosh wint allereerste ‘Contractor Of The Year Award’ bij Harvey Nash

Brussels Arbeidshof opent verzoe­nings­ka­mers: “Taak van de rechter partijen te verzoenen”

Het Brusselse arbeidshof gaat zogenaamde verzoeningskamers oprichten om te bemiddelen in individuele geschillen tussen ondernemingen en hun werknemers, en die op een minnelijke manier op te lossen. Die verzoening is volledig vrijwillig én vertrouwelijk, een raadsheer die optreedt tijdens een verzoeningspoging, zal later niet ten gronde over het dossier oordelen. Dat zegt Marc Dallemagne, dienstdoend eerste voorzitter van het arbeidshof.