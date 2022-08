Marnixring organiseert ‘Dilbeek, een gordel om (van) te houden’

Asse Ook Asphaltco­si­te vervuild met PFAS: no re­gret-maatrege­len op drie plekken in Asse

Onderzoek heeft uitgewezen dat de boden van in totaal drie locaties in Asse ernstig verontreinigd zijn met PFAS. Eerder raakte dat al bekend voor de site van de voormalige brandweerkazerne en ook in het afvalwater van het PIVO werden PFAS-waarden gemeten. Daar komt nu de Asphaltcosite bij, de plek waar de nieuwe brandweerkazerne is.

11 augustus