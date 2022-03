Marie (86) staat al 60 jaar achter de toog van haar café In De Kareeloven: “Ik kreeg hier ooit een huwelijksaanzoek. Even later moesten we de ziekenwagen bellen”

DilbeekDit jaar staat de 86-jarige Marie De Wee al 60 jaar achter de toog van haar café In De Kareeloven in Schepdaal (Dilbeek) en is zo één van de oudste cafébazinnen van het land. Wanneer je het café binnenkomt lijkt wel of de tijd er is blijven stilstaan... “Ik ben misschien niet meer zo goed te been maar ik blijf dit doen tot ik erbij neer val”, vertelt ze ons.