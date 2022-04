Man ziet Libiërs wagen doorzoeken: 18 maanden cel

Op 6 december zag een Dilbeeknaar hoe een man zijn geparkeerde wagen aan het doorzoeken was. Naast de auto stond een andere man met een fiets. Hij klopte op zijn raam waarna de twee weggingen. De gealarmeerde politie kon het duo even later intercepteren. Naast de fiets hadden ze nog een zonnebril en oplaadkabels bij zich, net als een ijzeren staaf en een tang. Een van hen stond geseind en wed gearresteerd. De andere werd vrijgelaten omdat het niet om gestolen materiaal leek te gaan. Dit was fout gedacht want onderzoek wees later uit dat zowel de fiets als de andere zaken diezelfde avond nog ontvreemd waren in de buurt. De man die was vrijgelaten kwam niet geheel verwonderlijk niet opdagen ter zitting. Net als zijn kompaan kreeg hij 18 maanden cel voor de diefstallen en 3 maanden voor het illegaal verblijf.