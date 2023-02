Man wordt vrijgesproken voor verkrachtingspoging op ex...maar wel schuldig aan geweld

De man had jarenlang een relatie gehad met een vrouw uit Anderlecht en had met haar zelfs een dochter gekregen. Toch boterde het nooit met haar familie en kwam er een einde aan de relatie. Omdat hij hierdoor zijn dochtertje nog amper zag, besloot hij zijn ex uit te nodigen. De gemoederen raakten verhit en er ontstond een schermutseling, waarbij hij -volgens haar- trachtte haar met de vingers te penetreren. ‘’Enkel door haar tegenstribbelen is het niet tot een echte verkrachting gekomen”", aldus het parket bij de behandeling van het dossier vorige maand. De verdediging had ontkend dat er sprake was van een verkrachtingspoging. ‘’Als hij haar aan de erogene zones heeft aangeraakt dan was dit nooit met een seksuele intentie”", klonk het.