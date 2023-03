Man slaat buurvrouw in het gezicht met stuk hout: “Ik kon de stank van haar voeten niet meer verdragen”

‘Vondeling’ leert les maar niet: “na vrijlating opnieuw gearres­teerd”

Een 26-jarige man die een bestelwagen had gestolen is veroordeeld tot 15 maanden cel met uitstel. De man slaagt er maar niet in het rechte pad te bewandelen. Zo werd hij al eerder veroordeeld voor andere feiten, en was hij in de loop van het onderzoek vrijgelaten. Intussen zit hij echter opnieuw in de gevangenis....voor het plegen van diefstallen.