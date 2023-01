Man rukt iPhone uit handen van pendelaar maar wordt overmeesterd door passagiers: 15 maanden cel

Dilbeek Binnenkort maaldemon­stra­ties en Molencafé in de Pedemolen

Op zondagnamiddag opent de Pedemolen in Sint-Gertrudis-Pede geregeld de deuren voor het publiek. Ga gerust een kijkje nemen in de molen en geniet van een streekbiertje of een koffie in het Molencafé, geserveerd door een lokale vereniging.

23 januari