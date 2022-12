Man kritiek afgevoerd nadat hij over de kop gaat

De hulpdiensten ontvingen maandagnacht rond 00.40 uur een oproep voor een ongeval in de Petrus Bayensstraat. “Het parket Halle-Vilvoorde stuurde een verkeersdeskundige aan om de omstandigheden van het ongeval ter plaatse te onderzoeken”, zegt Sophie Schuddinck van de Dilbeekse politie. “De bestuurder botste om een nog onbekende reden tegen een geparkeerde wagen waarom hij over de kop ging. De brandweer diende de geknelde bestuurder te bevrijden uit de wagen. Het aangereden voertuig werd door de klap tot tegen een gevel gekatapulteerd. Het slachtoffer werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar hij is intussen stabiel. Hij kon evenwel nog niet verhoord worden. De exacte aanleiding van de aanrijding is dus nog niet duidelijk.”