Man blijft rondrijden zonder de verplichte examens af te leggen: “Hij moest dringend zijn paarden gaan eten geven”

Vlezenbeek/Ruisbroek Lindemans opnieuw aan het feest: goud en brons op Brussels Beer Challenge

Brouwerij Lindemans uit Vlezenbeek heeft opnieuw prijzen gepakt op de Brussels Beer Challenge. Lindemans Faro-Lambic werd in de categorie ‘speciaalbieren van minder dan 7 procent alcohol’ uitgeroepen tot allerbeste. Lindemans Oude Kriek Cuvée René werd beloond met een bronzen medaille in de categorie ‘Fruitlambiek’. “”Goud en brons op de Brussels Beer Challenge”, reageert CEO Geert Lindemans die samen met neef en collega-CEO Dirk Lindemans aanwezig was op de bekendmaking. “Wij zijn er enorm blij mee, want het aantal prijzen dat we het voorbije jaar gewonnen hebben, is werkelijk fenomenaal. Keer op keer wordt bewezen dat onze bieren moeiteloos kunnen wedijveren met de beste ter wereld, dankzij de tomeloze inzet van al onze medewerkers.”

21 november