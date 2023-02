Man aangetroffen in gestolen vrachtwagen: 18 maanden cel

In de nacht van 17 op 18 november werd in het Nederlandse Venlo een vrachtwagen gestolen. Het voertuig was uitgerust met een gps-volgsysteem en de eigenaar kon het dan ook via dat systeem terugvinden in Groot-Bijgaarden. Toen de politie aan het voertuig poolshoogte ging nemen, trof ze in de stuurcabine de 40-jarige Albanees aan. In die stuurcabine lagen ook een slijpschijf, een boormachine, en nog een hele hoop ander materiaal om in vrachtwagens in te breken. De opgepakte man verklaarde dat er hem 400 euro was beloofd om de vrachtwagen aan de praat te krijgen. Volgens het parket maakte hij duidelijk deel uit van een organisatie die gespecialiseerd is in de diefstal van vrachtwagens. Het parket wees erop dat de man in 2015 al veroordeeld was tot een gevangenisstraf van 15 maanden voor een poging diefstal, en eiste ditmaal een gevangenisstraf van twee jaar. “Mijn cliënt betwist de feiten niet, hij had moeten weten dat het om een gestolen voertuig ging”, pleitte de advocate van de man. “Maar twee jaar cel is wel heel zwaar voor iemand die slechts een kleine garnaal is. We vragen een gevangenisstraf met uitstel.” De rechtbank volgde de verdediging gedeeltelijk in haar pleidooi en veroordeelde de man uiteindelijk tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan de helft met uitstel.