Maatregelen door PFAS-verontreiniging aan brandweerkazerne

Op verschillende meetpunten op de site zijn verhoogde PFAS-waarden vastgesteld in de bodem en in het grondwater. Daarom is er verder bodemonderzoek nodig waar de verontreiniging verder in kaart wordt gebracht en wordt nagegaan of er van die verontreiniging een risico uitgaat voor mens en milieu. Door de verhoogde PFAS-waarden op de site, is er voor de omwonenden een risico op herhaaldelijke blootstelling. Het Agentschap Zorg en Gezondheid geeft daarom uit voorzorg adviezen om blootstelling zoveel mogelijk te beperken. “Wij hebben vanuit de gemeente Dilbeek onmiddellijk de nodige maatregelen genomen,” zegt Willy Segers (N-VA), burgemeester van Dilbeek. “Wij hebben alle betrokken inwoners geïnformeerd per brief en hebben op 7 juli al een informatiebijeenkomst voor de inwoners georganiseerd. Daar kregen zij een uitgebreide toelichting en kregen zij de gelegenheid om hun vragen te stellen.”