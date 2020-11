Lockdownfeestje stilgelegd in Dilbeek: 3.750 euro aan boetes

Dilbeek Twee au­to-inbrekers opgepakt dankzij alerte buurtbewo­ners: dief verstopte zich onder geparkeer­de auto

30 oktober De politie heeft twee personen opgepakt die net hadden ingebroken in drie auto’s in de Libelstraat. Een van de twee probeerde nog te ontkomen door zich onder een geparkeerde auto te verstoppen. De andere kon even later ook worden opgepakt. Het gaat om twee illegalen. Ze werden voor de onderzoeksrechter geleid en kregen ook een proces-verbaal voor het negeren van de nachtklok.