Lockdownfeestje stilgelegd in Dilbeek: 3.750 euro aan boetes uitgeschreven

Halle LEKKER LOKAAL. Takeaway bij resto Duo in Halle: “Prachtige porties met een onverwacht tikkeltje meer”

28 oktober Door de huidige coronamaatregelen kunnen we een maand lang niet op restaurant gaan. Niet getreurd, want gelukkig zijn heel wat lokale restaurantuitbaters opnieuw gestart met een afhaal- of leveringssysteem. Ook bij Het Laatste Nieuws en HLN.be willen we de horeca in de kijker zetten met ‘Help de horeca’. Afgelopen week besloten we dan ook zelf een maaltijd te bestellen bij een lokale, Pajotse zaak. Resto Duo in Halle biedt een erg uitgebreid menu aan op hun website, we waren dan ook enorm verbaasd van alle gerechten die tip-top in orde waren. Lees hier meer over onze restaurantrecensies.