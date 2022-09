Linkerrijstrook versperd in verkeerswisselaar tussen E40 en de Brusselse Binnenring ter hoogte van Groot-Bijgaarden

Dilbeek Vierde CRU-win­kel in het land opent de deuren in Dilbeekse Eylenbosch-si­te: “Mét plek voor producten uit de streek”

Dit weekend openden de deuren van de gloednieuwe CRU in de vernieuwde Eylenbosch-site in Schepdaal (Dilbeek). De nieuwe winkel is 565m² groot en zet in op een intense beleving van de ambachten in combinatie met praktische zelfbediening. Naast de markt die elke dag open is, kunnen klanten vanaf 30 september op vrijdag en in het weekend ook terecht bij eethuis Cuit voor ontbijt, lunch en aperitief.

