Levenslang rijverbod voor man die negentien keer betrapt wordt zonder rijbewijs: “Zelfs 700 uren aan werkstraffen hielpen niet”

Groot-Bijgaarden IN BEELD. Eén miljoen bloemen in bloei dankzij prachtig voorjaars­weer tijdens Floralia Brussels

Nog een laatste dag kunnen we genieten van prachtig voorjaarsweer. En dus trokken heel wat mensen naar Floralia Brussels op het kasteeldomein in Groot-Bijgaarden. Specialisten plantten in de aanloop naar de happening met de hand liefst één miljoen bloembollen. Meer dan vijfhonderd soorten, waarvan vierhonderd soorten tulpen staan er intussen in bloei. Maar niet alleen de bloemen hadden veel bekijks want je kon ook enkele mysterieuze personages in Venetiaanse feestkledij spotten in het domein. Geniet mee van de sfeer en de bloemenpracht in deze fotoreeks.

24 april