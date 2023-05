Lerarenopleiding Secundair Onderwijs hogeschool Odisee verhuist van Brussel naar Dilbeek

Boerenland­schap Pajotten­land nu ook officieel geen kandidaat landschaps­park meer

Boerenlandschap Pajottenland was kandidaat om in 2024 één van de drie Vlaamse Landschapsparken te worden. De partners werkten sinds de zomer van 2022 aan een ambitieus masterplan, waarmee eind mei gekandideerd moest worden voor de finale selectie. De voorbije weken gaven verschillende Pajotse gemeenten echter aan de kandidatuur niet langer te willen ondersteunen. De provincie Vlaams-Brabant beslist daarom de kandidatuur niet in te dienen, bij gebrek aan lokaal draagvlak.