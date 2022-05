KWB en Landelijke Gilde vieren samen 177ste verjaardag met festiviteiten

Asse-ter-Heide Ruitershop Verhulst met handen in het haar: “Dertig procent minder omzet”

Een geparkeerde vrachtwagen waardoor haar handelszaak in Asse-ter-Heide volledig uit het zicht verdween, deed de emmer bij Linda Verhulst overlopen. “Al zeven weken zitten we hier op de Gentsesteenweg in de miserie”, zegt ze. “Pas op, het resultaat gaat er echt wel mogen zijn. Maar het had toch anders kunnen lopen? Klanten blijven gewoon weg.” Op een compensatie kan de uitbaatster niet rekenen.

28 april