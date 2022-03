Kunstwerk Sint-Ambrosiuskerk van Jean Brusselmans verkocht voor 42.000 euro op veiling

DilbeekDit weekend is een kunstwerk van de bekende Dilbeekse kunstenaar Jean Brusselmans verkocht voor 42.000 euro. Niet heel speciaal zou je denken, maar het werk heeft in de gemeente heel wat stof doen opwaaien. De cultuurraad hoopte dat het werk in Dilbeeks bezit zou kunnen komen, maar aangezien de gemeente deze zelf niet kon aankopen lijkt die kans misschien wel erg klein. Wie het kunstwerk dit weekend heeft aangekocht is momenteel nog een raadsel.

Jean Brusselmans woonde van 1924 tot aan zijn dood in 1953 in de Kaudenaardewijk in Dilbeek. De straat waar hij woonde werd bovendien ook naar hem vernoemd: de J. B. Brusselmansstraat. Het graf van de kunstschilder werd op het kerkhof langs d’Arconatistraat aangeduid als beschermd monument sinds 2018. Het grafteken werd in 2021 vastgesteld als bouwkundig erfgoed.

Galerij en veilinghuis De Vuyst in Lokeren hield dit weekend een veiling met honderden kunstwerken. Zo ook enkele van de kunstenaar Jean Brusselmans. De gekende Dilbeekse man overleed al in 1953 maar zijn werken gaan in heel Vlaanderen nog steeds voor grote bedragen de deur uit. Al is hij minder gekend bij het grote publiek, zijn werken hangen momenteel toch in bekende musea zoals het Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België alsook het Kunstmuseum in Den Haag. Bij de veiling van De Vuyst werden niet minder dan 7 van z’n werken te koop gesteld. Vier onder hen werden zaterdag meteen verkocht. De ene voor 20.000 en 28.000 euro en een andere voor 34.000 euro. Maar de absolute winnaar van de avond was er eentje uit 1929 waarop de Sint-Ambrosiuskerk in Dilbeek afgebeeld staat. Het kunstwerk werd voor 42.000 euro verkocht.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Jean Brusselmans, Zelfportret, 1935, olieverf op doek, 91 x 59 cm, Collectie Mu.Zee Oostende © Steven Decroos

In Dilbeeks bezit

Maar wie heeft het kunstwerk aangekocht? De gemeente zelf was het niet en de cultuurrraad ook niet. Al hoopte die laatste wel dat het werk in Dilbeeks bezit zou komen. “Maar dat was absoluut niet mogelijk”, verduidelijkt burgemeester Willy Segers (N-VA). “Wij moeten ons houden aan de Wet op Overheidsopdrachten en kunnen hierdoor dus niet vrij deelnemen aan een bieding van één concreet kunstwerk in één specifieke galerij. Als wij een kunstwerk willen aankopen moeten we bij 3 aanbieders te raad gaan en nadien motiveren waarom we bij een van hen de bewuste aankoop doen. In dit geval is dat gewoon onmogelijk. Wanneer wij deze wet zouden negeren kunnen we te maken krijgen met torenhoge boetes.”

Al bestaan er ook uitzonderingen op die wetgeving zoals de gelegenheidsaankoop. Hier kon echter ook geen beroep op worden gedaan aangezien die uitzondering enkel geldt voor aanbestedende overheden in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten. Wat de gemeente Dilbeek duidelijk niet is.

Het gemeentebestuur, de cultuurraad en tientallen nieuwsgierige inwoners hopen natuurlijk snel te weten of het kunstwerk in Dilbeeks bezit is. Door de GDPR-wetgeving mag het veilinghuis immers geen namen of woonplaatsen van koper doorspelen.