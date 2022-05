Knuffelhonden nemen examenstress even weg bij studenten Hogeschool Odisee Dilbeek: “Deze vibe is ideaal om aan de blokperiode te beginnen”

Op de campus Dilbeek van hogeschool Odisee is de examenperiode bijna begonnen. Nog tot eind juni zijn de studenten dan volledig gefocust op blokken en examens afleggen. Dat hondenliefde stressverminderend werkt, is geen mythe: het is wetenschappelijk bewezen. Het contact verlaagt de hartslag en de bloeddruk, het heeft ook een positief effect op je hersenen, want door honden te aaien komen het oxytocine vrij, een gelukshormoon. Dé reden voor STUVO Odisee, de studentenvoorzieningen van de studenten, om aan te kloppen bij vzw AAP (Animal Assisted Projects). Zij zorgden er deze week voor het eerst voor dat twee honden en hun begeleiders langskwam bij de studenten van campus Dilbeek.

Verkoeling en ontspanning

“De studenten zijn helemaal weg van Lucie en Manon”, zegt Britt Van Cleven van STUVO Odisee. “Sommigen hadden in de namiddag zelfs geen les, maar bleven speciaal voor de honden langer op de campus. Anderen vroegen om de les uitzonderlijk een beetje vroeger te stoppen. En je ziet onmiddellijk het effect. Alle examen- en blokstress die er misschien al was, verdween meteen en alle studenten hadden een glimlach op hun gezicht. Die vibe is ideaal om aan deze blokperiode te beginnen. We willen met deze actie onze studenten oppeppen om er tegenaan te gaan tijdens de examens, en tegelijk wijzen op het belang van voldoende ontspanning om stress tegen te gaan. En dat plan heeft hier duidelijk even gewerkt.”

Berner Sennen Lucie en Labradoodle Manon kwamen deze week een eerste keer langs op campus Dilbeek. Meestal worden dergelijke honden ingezet in rusthuizen en woonzorgcentra, maar het leek voor STUVO ook een mooi initiatief voor studenten. De komende weken passeren Lucie en Manon (of enkelen van hun collega’s) ook op de andere Odisee-campussen. En telkens voorziet Odisee nadien ook een lekker ijsje of andere versnapering voor de studenten om ook de innerlijke mens te sterken. Om helemaal ontspannen aan de blokperiode te beginnen, kunnen de studenten op elke campus ook terecht voor een ontspannende massage in een massagestoel.

Het is zeker: dit is hét leukste en schattigste initiatief die volgens de studenten zeker jaarlijks herhaalt mag worden.