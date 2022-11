Kinderen kunnen zich voortaan extra uitleven op pas geopende nieuwbouw Begijnenborre

Omdat de gebouwen op Begijnenborre in steeds slechtere staat raakten en er tegelijk een dreigend capaciteitstekort was voor het kleuter- en basisonderwijs in Dilbeek, werd in 2015 door de gemeenteraad beslist om via een wedstrijd met de Vlaamse bouwmeester een oproep te lanceren voor het ontwerp van een nieuwe kleuterschool en speelpleinwerking. Een jaar later, in juni 2016, werd het winnende architectenbureau aangesteld. Dit is een tijdelijke vereniging van Atelier Starbak Strebicki, Carton123 architecten en Natural Born Architects.