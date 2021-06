Karel (64) heeft collectie van 3 miljoen Paninistickers waaraan hij meer dan 500.000 euro spendeerde: “Mijn waardevolste bewaar ik in een kluis”

Liedekerke/Ternat Amerikaan­se eiken uit Hertigem- en Liedekerke­bos krijgen nieuw leven in Liedekerke en Ternat

16 juni Enkele gevelde Amerikaanse eiken uit het Liedekerke- en Hertigembos krijgen een nieuw leven in Ternat en Liedekerke. De boomstammen worden omgevormd tot zitbanken, al dan niet voorzien van enkele mooie sculpturen. In dat laatste geval gaat het dan voornamelijk om steenuilen, wat een verwijzing is naar het Plan Steenuil waarin dit project kadert. “Mensen stellen zich vragen als ze ons bomen zien kappen, maar zo geven we aan de inwoners en bezoekers ook iets terug”, zegt boswachter Tom Brichau.