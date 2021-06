Karel (64) heeft collectie van 3 miljoen Paninistickers waaraan hij meer dan 500.000 euro spendeerde, maar er ontbreekt er eentje: “Mijn waardevolste bewaar ik in een kluis”

Halle Kapper Marc (52) beleefde de glorieja­ren van Tien Om Te Zien achter de schermen: “Ik moet goed werk geleverd hebben. De zangeres van Snap wou alleen nog door mij gekapt worden”

18 juni Tien weken lang duikt VTM in de archieven van het legendarische muziekprogramma Tien Om Te Zien. De kapsels van Vlaamse artiesten én wereldsterren werden destijds door kapper Marc Dekegel (52) uit Halle in de plooi gelegd. Speciaal voor ons haalt hij herinneringen op. Van Sergio die Take That-fans te grazen nam tot Paul Severs die in de file op de snelweg een privéconcertje weggaf aan de andere automobilisten. “Tijdens dat half uurtje in de kappersstoel werd er vrijuit gepraat”, zegt Marc. “Maar dat vertrouwen moest ik eerst wel verdienen.”