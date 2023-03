Jongeman riskeert celstraf voor vervalst bekwaamheidsattest, maar wordt vrijgesproken

Al twee keer was de man veroordeeld voor het rijden zonder rijbewijs. “En dat was genoeg geweest”, sprak hij zelf tegen de rechter. “Daarom deed ik ook echt moeite om mijn rijbewijs te halen en volgde twintig uur les bij een Brusselse rijschool. Ik doe dus wat ik moet doen, heb niet meer gereden sinds mijn laatste veroordeling en nu sta ik hier toch weer terug.” De man had zijn attest op 13 oktober 2021 bij de gemeente Dilbeek ingediend om zijn voorlopig rijbewijs te kunnen ontvangen. Maar Brussel Mobiliteit oordeelde nadien dat het attest vervalst was. “Wegens twijfel spreek ik u vrij”, sprak de rechter. “Het is bovendien vreemd dat u op 22 oktober alsnog uw voorlopig rijbewijs ontving. Maar denk niet dat de kous hiermee af is. Enerzijds kan het parket nog in beroep gaan tegen mijn beslissing en anders zal je toch eens moeten nakijken wat er aan de hand is met het attest. Neem dus best eens contact op met de rijschool en leg het probleem voor.”