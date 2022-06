Jongeman leent bankkaart uit aan vriend...en krijgt plots meer dan 2.000 euro op de rekening: “Ik help nu eenmaal graag”

Dilbeek Zwaar vrachtver­keer wordt verbannen uit wijk aan Regina Caelilyce­um: “Engagement omzetten naar concrete daden in heel Dilbeek”

Het Regina Caelilyceum (RC) in Dilbeek is één van de grootste scholen in het Pajottenland waar dagelijks duizenden leerlingen binnen en buiten gaan. Dat zorgt er steeds vaker voor gevaarlijke verkeerssituaties. Om de omgeving veiliger te maken, werd de straat al omgevormd tot fietsstraat en niet veel later tot volwaardige schoolstraat mét slagboom. Er wordt nu zelfs nog een stapje verder gegaan, want in de hele straat is geen zwaar vrachtverkeer meer toegelaten.

30 mei