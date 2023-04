Jonge bromfietser zorgt voor tumultueuze achtervolging: politiewagen over kop en 4 gewonde agenten

Marilynn (9) uit Asse gaat dankzij Red Star Line droom achterna: “Later wil ik als danseres op een podium staan”

Amper negen jaar is Marilynn De Kegel uit Asse, maar als het over haar toekomst gaat is ze alvast zeer vastberaden: van dansen en acteren wil ze haar beroep maken. “Zingen niet, want daar ben ik niet zo goed in”, zegt ze eerlijk. Momenteel speelt ze mee in de musical Red Star Line van Studio 100. “Ze hoopt dat ze vertrokken is. En als dat haar droom is, dan moeten wij haar helpen om die achterna te gaan”, klinkt het bij mama Sophie De Boeck.