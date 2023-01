Infomoment over toekomstige werken aan R0 en Ninoofsesteenweg

Om die problemen aan te pakken richt De Werkvennootschap, een organisatie van de Vlaamse overheid, de op- en afritten tussen de N8 en de Ring en de N8 opnieuw in. Bovendien komt er ook een nieuwe fietsverbinding tussen de N8 in Dilbeek en fietssnelweg F21 in Zellik. Parallel met de Ring zal daar een Ringfietspad aangelegd worden. De werkvennootschap organiseert hiervoor een infomoment op woensdag 1 februari doorlopend van 19 tot 21 uur in zaal ’t Verloren Hofke in Dilbeek. Inschrijven kan via de website.