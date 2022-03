Inbrekers opgepakt die gelinkt worden aan vijf inbraken in Ternat en Dilbeek

Het was een buurtbewoner die dinsdagochtend rond 9 uur de verdachten opmerkte aan de achterzijde van een woning in de Berkenlaan in Ternat. Hij belde onmiddellijk het noodnummer 101 waarop verschillende ploegen van TARL en Dilbeek ter plaatse kwamen. De inbrekers hadden intussen al de vlucht genomen met hun Renault Clio, voorzien van Franse nummerplaten. Ze reden weg in de richting van de Markt in Ternat. Ter hoogte van de Iepenlaan konden uiteindelijk nog twee verdachten gearresteerd. Hun wagen werd teruggevonden in de Nattestraat. Naar de andere verdachten geen spoor, ondanks bijstand van de helikopter en een speurhond. De verdachten, die vermoedelijk van Algerijnse afkomst zijn, bleken in het bezit te zijn van onder meer juwelen en een alarmpistool. Het duo wordt gelinkt aan vier inbraken in de Berkenlaan en de Iepenlaan in Ternat en aan één inbraak in Dilbeek. Twee gearresteerde personen werden woensdag voor de onderzoeksrechter geleid. Het is niet duidelijk wat er beslist werd.