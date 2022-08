Inbrekers aangetroffen met buit: 12 maanden cel

In de nacht van 10 op 11 juni werd ingebroken in een woning in Ternat. De daders sloegen een raam van de woning in, doorzochten de benedenverdieping en gingen er vandoor met een handtas en een rijbewijs. De volgende dag controleerde de politie in Dilbeek twee mannen die rondreden in een wagen en niet meteen een goede reden konden geven voor hun aanwezigheid. Ze bleken in het bezit van het rijbewijs van een overleden vrouw. Dat bleek de moeder van de bewoonster van het huis in Ternat waar de nacht voordien was ingebroken.