Inbreker opgepakt toen hij dag na feiten buit kwam zoeken

In de nacht van 25 op 26 juni 2022 klommen twee mannen over de omheining rond de tuin van een woning, sloegen een raam in en doorzochten de woning, waar ze een laptop, verschillende tablets, en een Nintendo-spelcomputer ontvreemden. De bewoner van het huis werd echter wakker en was nog net op tijd om de twee inbrekers te zien weglopen. De toegesnelde politie kon vervolgens één van hen, de 31-jarige T.M., in de kraag vatten, terwijl de tweede inbreker kon ontkomen.

Carport

De volgende dag zag de bewoner echter hoe een man onder zijn carport naar iets leek te zoeken, om vervolgens met een rugzak te vertrekken. De politie kwam opnieuw ter plaatse en kon ditmaal A.R. inrekenen. Die beweerde dat hij minderjarig was, maar een botscan wees uit dat de jongeman wel degelijk meerderjarig was. In de rugzak die hij bij had, bleken de laptop, tablets en spelcomputer te zitten die de nacht voordien ontvreemd waren.

Uitstel

Volgens het parket waren de twee niet alleen verantwoordelijk voor die inbraak, maar ook voor een andere inbraak en een poging inbraak die in dezelfde buurt hadden plaatsgevonden. “Het parket heeft geen bewijzen voor de betrokkenheid van onze cliënten bij die feiten”, klonk het aan de zijde van de verdediging. “Het is niet omdat zij die ene inbraak gepleegd hebben, dat ze voor alle feiten in die regio verantwoordelijk zijn.” De advocaten van beide verdachten vroegen ook om een gevangenisstraf met uitstel. Het vonnis valt op 13 december.

