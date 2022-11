Inbreker apprecieert betrapping niet: “Als ik jullie hierbuiten tegenkom zullen jullie het wel voelen”

Op 19 januari werd de lokale politie van Dilbeek gebeld door een inwoner die een man aan een wagen zag prutsen. Een patrouille ging ter plaatse en ze konden de man betrappen naast de ondertussen opengebroken wagen. Bovendien had hij de oortjes die hij net gestolen had, nog in zijn handen. Ondanks deze bewijzen ontkende de man alles. Meer zelfs, hij begon de agenten meteen te bedreigen. “Weten jullie wel wie ik ben? Als ik jullie hierbuiten tegenkom zullen jullie het wel voelen”, klonk het. Toen hij doorhad dat zijn verbaal spierballengerol geen indruk maakte, besloot hij een versnelling hoger te schakelen. “Hij riep dat hij corona had en spuwde richting de agenten. Daarna urineerde hij om vervolgens te doen alsof hij een ernstig medisch probleem had”, aldus het parket. Toen enkele ambulanciers hem kwamen ophalen, bleek de man plots kerngezond en keerde hij zich tegen hen.

Nerveus

In zijn verhoor een dag later ontkende hij dat hij een scene had gemaakt. “Ach nee, ik was gewoon wat nerveus”, minimaliseerde hij zijn gedrag. De man bleek in het recente verleden al veroordeeld te zijn en verkeerde dus in staat van wettelijke herhaling. Naar de rechtbank stuurde hij zijn kat waardoor hij bij verstek veroordeeld werd.