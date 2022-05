In juni volgt herkansing van seniorenfeest met ‘De platenkast… opnieuw op volle toeren’

Dilbeek Bouw van nieuwe secundaire school aan De Vlinder is van start gegaan: “Een eerste stap in het verkleinen van het capaci­teits­pro­bleem”

De bouw van een gloednieuwe secundaire school met enkel een eerste graad in Dilbeek is deze maand gestart. Dat zou alvast iets positief met zich meebrengen, want er is een groot capaciteitsprobleem in de gemeente. Er zou plek moeten zijn voor 180 leerlingen in een zo compact mogelijk gebouw op de site van de huidige basisschool De Vlinder. “Een heel positief en welgekomen project om op korte termijn het capaciteitstekort toch al lichtjes te doen dalen”, laat burgemeester Willy Segers (N-VA) weten.

27 mei