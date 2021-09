In de Rustberg, supporterscafé van Remco Evenepoel, zijn ze trots op hun wielerheld. “Eerst ons verdriet verdrinken en nadien een feestje bouwen”

SchepdaalApplaus in café In de Rustberg in Schepdaal voor de nieuwe wereldkampioen. Al hadden ze niet verwacht dat een Fransman op het hoogste schavot zou staan. Maar of dat een domper zette op de feestvreugde? “Heb je onze Remco zien rijden? Die gaat ons nog veel redenen geven om te vieren.” We pikten de finale mee in het supporterslokaal van Evenepoel.