IN BEELD. Dilbeek maakt zich op voor volksfeestje na Vuelta-overwinning van Remco

‘Puppet Master’ Robert Hen­dy-Free­gard na klopjacht van 8 dagen gearres­teerd op E40

De Britse man die vorige week in Frankrijk twee agenten heeft aangereden, is gisteren opgepakt in Groot-Bijgaarden. Dat meldt Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde zaterdag. De man staat bij de Britse politie bekend als serieoplichter Robert Hendy-Freegard, op wie de Netflix-documentaire ‘The Puppet Master - Hunting the Ultimate Conman’ gebaseerd is.

3 september