Huidtherapeute Ria legt leerlingen Jongslag uit wat de gevaren zijn van de zon

Eerder lanceerde Ria van Skindividuals al een project in samenwerking met lokale horecazaken waarbij ze gratis testers van een goede zonnecrème uitdeelt op terrasjes bij warm weer. En afgelopen week gaf ze een presentatie in de klassen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar van basisschool Jongslag in Dilbeek. “Het is belangrijk dat kinderen van die leeftijd zich bewust worden van de gevaren van de zon”, vertelt ze. “Dat zowel in de winter als in de zomer. De zon is natuurlijk leuk en zorgt voor de aanmaak van vitamine D, maar we mogen ons niet vergeten insmeren met een goede factor. Zeker niet op zo’n jonge leeftijd. Want het is bewezen dat kinderen die zich in de kindertijd amper insmeerden vaker kans hebben om op latere leeftijd huidkanker of andere problemen met de huid te ontwikkelen. Op een simpele manier gaf ik bij Jongslag daarom een korte les over de schade die de zon aanricht. Ik schrok er dan ook enorm van wanneer slechts 3 kinderen uit een klas zich elke ochtend insmeerden. Na mijn uitleg mochten de kinderen ook zelf hun vragen stellen. Ik hoop bovendien ook dat de leerlingen hun bijgeleerde kennis doorspelen aan hun ouders. Want alleen zo kunnen we de problemen voorkomen.”