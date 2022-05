Huidtherapeute Ria (51) merkt steeds meer zonneschade op bij kinderen: “We mogen genieten van de zon, maar dat moet bewust gebeuren”

DilbeekWie zit er op een zonnige dag niet graag even in de tuin? Heel wat zonnekloppers zweren er vaak bij om zich niet in te smeren, want anders krijgen ze niet snel genoeg hun bruin kleurtje. “Absoluut not done”, vindt huidtherapeute Ria Van Laer (51) van Skindividuals in Dilbeek. Want uit haar onderzoeken blijkt dat kinderen die zich op jonge leeftijd amper hebben ingesmeerd met zonnecrème, daar nu de gevolgen van dragen. “Daarom lanceer ik een project bij enkele lokale horeca-uitbaters, want de mensen moeten zich bewust zijn van de gevolgen van de zon op lange termijn”, vertelt ze.