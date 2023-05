Honderden leerlingen nemen donderdag deel aan derde verkeersfestival in Dilbeek-centrum

Zo’n vijfhonderd zesdejaars en leerkrachten van de Dilbeekse lagere scholen nemen komende donderdag deel aan het derde verkeersfestival in de gemeente. Het evenement wordt voor de derde keer georganiseerd door de lokale politiezone Dilbeek en het gemeentebestuur. In het centrum wordt aangeleerd hoe ze de leerlingen zich veilig in het verkeer kunnen bewegen.