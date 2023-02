Het zit er bovenarms op tussen uitbater en eigenaar pand: Club Umani in voormalige dancing The Lord heropent niet

Voetbal eerste provinciale Kristof Sulmon bindt opnieuw de voetbal­schoe­nen aan bij Boka United: “Het kriebelde, maar deze interim zal slechts zes maanden duren”

Boka United staat na twintig speeldagen op de vijftiende plaats in eerste provinciale. Zondag gaat de ploeg op bezoek bij leider Beigem Humbeek. Kristof Sulmon zal opnieuw zijn plaats onder de lat innemen en dat is best verrassend. De zesendertigjarige ancien van vele veldslagen had op het einde van vorig seizoen immers zijn voetbalpensioen aangekondigd.

8 februari