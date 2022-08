Het Ministerie van Tijd breidt uit met twee nieuwe exposanten

Dieter en Emma studeerden beide net af van de LUCA School of Arts in Brussel als fotografen. Dieter heeft zijn roots in Itterbeek en zijn afstudeerproject ‘concrete stories’ is te zien bij het Ministerie van Tijd. Emma is afkomstig uit het West- Vlaamse heuvelland. Zij heeft getourd met Belgische muziekgroepen langs internationale podia en opteert hierbij voor analoge fotografie. Het Ministerie van Tijd vestigde zich recent in Itterbeek. Sinds juni exposeren Nelly Andresz, Sabine van Eynde, Stef Janssen, David Natan, Sabine Endres, Els Cools, Leen Cools, Jan Verschueren, Joost Janssen en Gudrun Corthals in het voormalige klooster in de Kerkstraat 63 in Itterbeek. Naast het kunstkijken kan je ook terecht in het kunstcafe voor een drankje of stuk taart.