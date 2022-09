Het feest kan beginnen in Schepdaal... Supporters schreeuwen Remco naar zege in Vuelta aan In De Rustberg

SchepdaalSchepdaal hield de adem in, maar hun ‘ket’ deed het. In zijn rode leiderstrui legde hij een foutloos parcours af en morgen wordt hij tot eindwinnaar gekroond van de Vuelta. Enkele honderden supporters verzamelden voor het grote scherm aan café In De Rustberg, het supporterslokaal van Remco Evenepoel op een steenworp van zijn ouderlijke woning.

Meest opvallende aanwezige moet wel Alexander Vandenberghe zijn, dit weekend omgedoopt tot ‘magical unicorn’ en als RSCA-supporter gehuld in een sjaal van rivaal Club Brugge. “We komen net terug van Eindhoven voor mijn vrijgezellen”, lacht hij terwijl de kopgroep zich op zo’n zestig kilometer van de meet bevindt.

“Maar met mijn broer Laurens, Michael Cappelen en Steven Tielemans zijn we onderweg naar huis toch even gestopt. We wonen hier ook allemaal in de buurt en zijn ook supporter van Remco. Regelmatig komen we hier in het café naar zijn wedstrijden kijken. Sommigen onderons waren eerder ook al lid van de supportersclub. Remco heeft intussen al een prachtige Vuelta gereden met twee ritwinsten. Vandaag winnen zou helemaal mooi zijn, maar dat hij de rode leiderstrui pakt zijn we alleszins van overtuigd. Zelf kennen we hem niet persoonlijk, maar wel zijn vader. Maar Remco zien we af en toe wel eens over de kasseien van de Rosweg in Lennik dobberen. En voor zijn thuismatch, de Brussels Classic, positioneren we ons uiteraard ook langs het parcours in Lennik.”

Volledig scherm De supporters van Remco Evenepoel aan het supporterslokaal In De Rustberg in Schepdaal. © Tom Vierendeels

Ook aanwezig: Marc Willen, schepen van Lokale Economie. “En dit is fantastisch voor de lokale economie”, glundert hij. “Remco zet Schepdaal en bij uitbreiding Dilbeek echt wel op de wereldkaart. We kunnen daarover dan niet meer dan tevreden zijn. Wat hij presteert is overigens waanzinnig. We bevinden ons nu op 25 kilometer van de meet, maar het is duidelijk dat hij nog voldoende overschot heeft voor het komende half uur. Uiteraard ben ik ook supporter van Evenepoel en volg ik alle wedstrijden van hem. Voor Luik-Bastenaken-Luik was ik ook mee met de supportersbus en was ik getuige van zijn stunt, maar dit is echt wel gewoon maal tien.”

Volledig scherm De supporters van Remco Evenepoel aan het supporterslokaal In De Rustberg in Schepdaal. © Tom Vierendeels

“Ronde al beslist na tijdrit”

Op 7,5 kilometer van de streep vierde de euforie hoogtij. “Remco is van ons”, werd meermaals aangezet en ook Eviva Espana werd duchtig meegezongen. Applaus en geschreeuw dan ook wanneer Remco de meet haalt en nadien in rode leiderstrui op het podium verschijnt. Hugo Van Der Kelen, fan van het eerste uur, kan niet anders euforisch zijn. “Zelf was ik drie dagen aanwezig in Utrecht en nadien ook in Alicante voor de tijdrit”, zegt hij. “Na die tijdrit was het eigenlijk al in de ‘sjakosj’. Afgelopen week zag je ook aan zijn gezicht hoe fris hij was, dus ik zag niet gebeuren dat hij de eindwinst nog uit zijn handen zou laten glippen. Hoog tijd dat we dit nog eens mogen meemaken in België. En zelfs als Roglic niet had moeten opgeven was eindwinst volgens mij geen probleem. Deze ochtend heb ik overigens zijn grootouders nog afgezet op de luchthaven. Zijn grootvader ken ik al vijftig jaar.”

Volledig scherm De supporters van Remco Evenepoel aan het supporterslokaal In De Rustberg in Schepdaal. © Tom Vierendeels

Volksfeest op zondag

Morgen belooft het volksfeest hier nog groter te zijn. De straat zal zelfs worden afgesloten en supporters uit alle windstreken blazen verzamelen aan In De Rustberg. Onder meer de supportersclubs uit Luik en Geraardsbergen tekenen present. In De Rustberg voorziet een dj, verschillende foodtrucks en togen zullen er ook voldoende zijn. Maar we nemen aan dat het feest van vanavond niet zal moeten onderdoen voor dat van morgen.

