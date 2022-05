Heerlijk wonen in het heuvelachtige Pajottenland? Dan ben je bij dit Durabrik-project aan het juiste adres

Het beste van twee werelden. Dat is wat je van het nieuwe woonproject van Durabrik in de Adstridlaan in Dilbeek kan verwachten. “Je woont centraal en dat middenin het groen”, aldus Christophe De Buck, die voor de projectontwikkelaar werkt. Ontdek hier wat het project nog meer te bieden heeft.

• Moderne gezinswoningen

Het project bestaat uit zes moderne gezinswoningen met een plat dak, die dankzij de grote raampartijen baden in het licht. “Opmerkelijk is dat bij de helft van de woningen de leefruimte beneden een meter lager ligt. Daardoor wordt er een hoger plafond gecreëerd en heb je een heel ruimtelijk gevoel”, zegt Christophe. “Alle huizen hebben drie slaapkamers, een tuin met terras en tuinberging, een carport of parkeerplaats voor de deur, een fietsenberging en binnen in de woning nog twee extra bergruimtes. Er is met andere woorden plaats genoeg om al je gerief netjes te stockeren.”

• Vlak bij het centrum

Verder ligt de verkaveling vlak bij het centrum van Dilbeek. Je kan dus te voet of met de fiets naar de bakker, slager, supermarkt of school. Op 500 meter van je deur ligt ook het Park van Dilbeek met het prachtige kasteel de Viron. Ideaal voor een zomerse picknick.

• Gunstige Mobiscore

Moet je je iets verder verplaatsen? Geen probleem. Ook de Mobiscore van het project in de Astridlaan is met 8,1 op 10 zeer gunstig. Op 200 meter vind je een bushalte van de lijn. Het station van Dilbeek ligt dan weer 3 kilometer verder. Met de wagen ben – via de E19, de N8 of de E40 – op 20 minuten in Brussel, 45 minuten in Antwerpen en op een klein uurtje in Gent.

Volledig scherm De woningen beschikken over een mooie tuin. © Durabrik

• Klaar voor de toekomst

Nog een voordeel: het project is helemaal klaar voor de toekomst. Dankzij het gebruik van duurzame en onderhoudsvriendelijke materialen, de zonnepanelen op je dak, driedubbele beglazing en slimme energietechnieken heeft je woning een E-peil lager dan of gelijk aan 20. Daarom hoef je maar liefst vijf jaar lang geen onroerende voorheffing te betalen en heb je aan het einde van de maand een lage energiefactuur. “Wil je later je woning nog energiezuiniger maken? In dat geval kan je de gasinstallatie eenvoudig door een warmtepomp vervangen en de zonnepanelen op je dak uitbreiden. Zo ga je zonder al te veel moeite voor een energieneutrale woning.”

• Vaste prijs

Tot slot kan je jouw Durabrik-stekje in Dilbeek met een gerust hart kopen. “Wij werken met een vaste prijs”, zegt Christophe nog. “Dat wil zeggen dat bij contractondertekening de afgesproken prijs niet meer stijgt ook al stijgen de grondstofprijzen. Je komt dus zeker niet voor verrassingen te staan. Wees er dus snel bij, want 90 procent van het project is al verkocht.”

Wil je meer informatie over dit woonproject in de Astridlaan? Surf dan naar de website. Je mag ook altijd contact opnemen met Durabrik. Dat kan door te mailen naar info@durabrik.be of te bellen naar het nummer 09 280 60 60.