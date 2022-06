Harvey Nash België neemt deel aan ‘Nash Squared World Games’

Asse De Metinas hoopt volgende week duidelijk­heid te hebben over pop-up: “De steun die we intussen krijgen is immens”

Anderhalve week nadat restaurant De Metinas op de Markt van Asse gedeeltelijk verloren ging in een brand staan de uitbaters aan de vooravond van een oplossing. “Volgende week zullen we met zekerheid kunnen zeggen of we starten met de pop-up”, klinkt het. “We zijn al voor tachtig procent zeker.” Intussen werd ook een crowdfunding opgestart die al meer dan 2.000 euro opleverde. Ook de brandoorzaak kon achterhaald worden.

