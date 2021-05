Hangjongeren terug van weggeweest: “Na 22 uur lijkt het wel het Vijverfestival in het gemeentepark”

Sint-Pieters-Leeuw Vlaamse Rand is 7.874 bomen rijker dankzij alternatie­ve editie Gordel 2020

9 mei De laatste drie Gordelbomen van de in totaal 7.874 werden zondag in Sint-Pieters-Leeuw geplant door Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) en burgemeester Jan Desmeth (N-VA). De actie kaderde in een alternatieve editie van de Gordel 2020 waarbij deelnemers zich konden registreren om bomen of struiken te laten planten in de Vlaamse Rand. “Wij zijn vastberaden verder te blijven werken aan de leefbaarheid van onze directe omgeving”, klinkt het.