Half uur file op E40 van Aalst tot Groot-Bijgaarden door stilstaand voertuig

Man kan ex niet met rust laten: “113 telefoon­tjes vanuit gevangenis van Sint-Gil­lis”

Een man uit Halle is veroordeeld tot 18 maanden cel met probatie-uitstel voor het belagen, bedreigen en slaan van zijn voormalige vriendin. De man was dan ook zeer ver gegaan. Niet alleen gebruikte hij bruut geweld tegen de vrouw, maar ook bedreigde hij haar meermaals met de dood, zelfs tegenover de onderzoeksrechter. Zelfs toen hij in de cel zat was ze niet veilig voor hem.