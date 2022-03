Gratis gadgets gezocht voor verkeersfestival

Via het verkeersfestival maken de leerlingen kennis met het verkeer en alle mogelijk gevaren die het met zich meebrengt. De jongeren zullen de bevelen van agenten aangeleerd krijgen alsook kunnen ervaren wat drugs en alcohol met hen doet op de fiets. Verder staat er ook verschillende workshops op de planning rond verkeer. De gemeente Dilbeek is voor dit verkeersfestival nog op zoek naar gratis gadgets om uit te delen in een goodiebag voor alle deelnemers. Denk maar aan balpennen, notitieblokjes, fietsverlichting, fietsbel, fluohesjes of de goodiebag zelf. Heb je zoiets wel liggen? Dan kan je contact opnemen met via klaartje.tiebout@dilbeek.be of telefonisch via 0492/13.56.76.