Grasveld langs Bosstraat wordt binnenkort plekje om te ontmoeten, en daar heeft de gemeente jouw hulp voor nodig

Met een lagere en middelbare school om de hoek, de Welzijnscampus, een filiaal van de bibliotheek vlakbij, jeugdwerk in het centrum van Groot-Bijgaarden én sportinfrastructuur op dezelfde site kent de het grasveld langs de Bosstraat een brede aantrek. Zowel de Bosstraat als de Elzenstraat werden in 2020 en 2021 volledig heraangelegd. En bij de aanvang van 2019 werd er nog een grote parking voor een 80-tal wagens aangelegd. Het grote grasveld wordt momenteel gebruikt door jongeren uit de buurt om er te voetballen of ravotten. Maar daar blijft het ook bij: het is een ‘gewoon’ grasveld. Nochtans zijn er heel wat mogelijkheden om het stuk gras om te vormen tot ontmoetingsplek. Picknickbankjes staan er al enige tijd, en daar wordt gretig gebruik van gemaakt.

Speelplek

In de Bosstraat in Groot-Bijgaarden was het afgelopen zomer bovendien al klimmen en klauteren in het speelhuisje aan de zandbak. Er waren speelinstallaties, een junglepad, een zandbak met klimhuis en nog veel meer. Met elke week ook een andere activiteit zoals een initiatie IPitup Beweegbank of spikeball, de Voorleestipi en yogalessen. Deze zomer zou de speelplek daar opnieuw zorgen voor extra veel speelplezier.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Er waren speelinstallaties, een junglepad, een zandbak met klimhuis en nog veel meer. © Amber Gys

Maar het gemeentebestuur wil van dat ‘kaal’ stukje gras tijdens de andere seizoenen nu ook een leuk plekje maken. Het terrein zou zo een toegankelijk natuurplekje moeten worden waar zowel jong als oud zich thuis voelt. Hiervoor wordt beroep gedaan op alle inwoners en toekomstige gebruikers. Er worden drie verschillende participatiemomenten georganiseerd. Enerzijds een sessie met leerlingen van Don Bosco in schoolverband en anderzijds een sessie op maat van jongeren en een sessie voor buurtbewoners.

Inspraakmoment

​Tijdens het inspraakmoment stelt het gemeentebestuur kort het geplande traject voor en gaan ze samen met de inwoners aan de slag om de wensen en ideeën in kaart te brengen. Er wordt gevraagd om op voorhand in te schrijven via het inschrijfformulier. Het participatiemomenten gaat door op donderdag 28 april om 20 uur in de Welzijnscampus van Groot-Bijgaarden.

Op sociale media gaven verschillende inwoners al heel wat ideeën door. Zo wordt alvast gehoopt op een grote stevige speeltuin, een pumptrack of zelfs een losloopweide voor honden.