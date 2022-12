Gloednieuw kinderdagverblijf ’t Bergske moet oplossing bieden aan plaatsgebrek: “Een stap in de goede richting”

Via cijfers van Kind en Gezin kwamen we te weten dat op 100 honderd kinderen tussen 0 en 3 jaar er tot voor kort slechts 35 een plekje vinden in een Dilbeekse kinderopvang. Dat wil dus ook zeggen dat 65% het in een andere gemeente moet zoeken of bij grootouders terecht kan. Het Vlaams gemiddelde bedraagt 45% en in de rest van het Pajottenland wordt dat cijfers zo goed als gehaald. Dilbeek bengelt helemaal onderaan de lijst qua opvangplaatsen. Net als in de rest van Vlaanderen is er immers een tekort aan opvang en is elk bijkomend plekje belangrijk. Het leegstaand schoolgebouw op de Keperenbergsite in Itterbeek biedt nu eindelijk een oplossing voor het grote tekort in Dilbeek met zo’n 20 nieuwe opvangplaatsen voor kinderen tussen 0 en 3 jaar. “Het is een stap in de goede richting om ons cijfer naar omhoog te krijgen, maar we zijn er nog niet”, laat bevoegd schepen Walter Zelderloo (Open VLD) weten. “De komende jaren zal dit één van onze prioriteiten blijven. Het wordt tijd dat we gelijk komen met de andere gemeenten.”