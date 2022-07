Gezocht: vrijwilligers voor Boekenstoet

De Boekenstoet is een project waarbij een vrijwilliger aan huis gaat voorlezen. Binnen de periode van mei tot en met november ga je als vrijwilliger langs om voor te lezen bij anderstalige of sociaal kwetsbare kinderen uit de derde kleuterklas en het eerste leerjaar. Je takenpakket bestaat uit vijf keer een uurtje voorlezen bij je voorleeskindje thuis, één keer met je voorleesgezin een bezoek brengen aan de bib, één keer met je voorleesgezin een bezoek brengen aan een lokale culturele activiteit, één keer met je voorleesgezin een bezoek brengen aan de Welzijnscampus en tot slot met je voorleesgezin deelnemen aan het slotmoment. Wat krijg je hiervoor in ruil? Een jaar lang gratis lidmaatschap bij de bib, een vormingsvoormiddag ter voorbereiding op het traject en een vrijwilligersvergoeding van 20 euro per bezoek. Voel je je geroepen? Schrijf je dan zeker in!