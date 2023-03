Gezinwoning in Brusselstraat onbewoonbaar na brand

Tweakers "Wil je echt goede foto’s maken met je smartphone, zal je wat dieper in de buidel moeten tasten": dé toptoestel­len volgens onze expert

Het communiefeest van je kind, je reis of uitstap met het gezin, ... noem maar op: sommige zaken wil je absoluut op beeld vastleggen en nog lang koesteren. De kwaliteit van de camera op je smartphone is in dat geval van cruciaal belang. Expert Donovan Kerssenberg van technologiesite Tweakers licht daarom de telefoons uit die over de beste camera’s beschikken, en dat in verschillende prijscategorieën.